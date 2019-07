Die frühere Formulierung von Sun Microsystems unterstreicht die Führungsrolle von Cloudflare im Bereich des serverlosen Edge-Computing

Cloudflare, ein führendes Unternehmen für Internetsicherheit, -performance und -zuverlässigkeit, gab heute bekannt, dass es erfolgreich beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten das Markenzeichen für den Ausdruck "The Network is the Computer" eingetragen hat. Cloudflare hat dieses Markenzeichen übernommen, da es den Ansatz des Unternehmens verkörpert, sein Netzwerk zu nutzen, um den Weg für die Zukunft des Internets zu ebnen.

Der Satz wurde erstmals 1984 von John Gage, dem 21. Mitarbeiter von Sun Microsystems, geprägt, wo er die Vision von Sun rund um "The Network is the Computer" entwickelte. Als Sun 2010 übernommen wurde, wurde das Markenzeichen nicht erneuert, aber die Vision blieb bestehen.

"Als wir Sun Microsystems bauten, hatte jeder Computer, den wir herstellten, das Netzwerk im Mittelpunkt. Aber wir konnten uns vor über dreißig Jahren lediglich vorstellen, dass die heutigen Milliarden von vernetzten Geräte, von der kleinsten Kamera oder Glühbirne bis hin zum größten Supercomputer, ihre Pakete über das verteilte globale Netzwerk von Cloudflare austauschen", sagte John Gage, ehemaliger Vice President, Chief Researcher und Leiter des Science Office bei Sun Microsystems. "Wir haben unsere Vision einer vernetzten Welt auf offene und gemeinsame Standards gestützt. Cloudflare erweitert dieses Engagement auf neue Ebenen, indem es offen Designs für Sicherheit und Stabilität in der post-quantum Computerwelt teilt."

Das riesige Netzwerk von Cloudflare, das mehr als 180 Städte in 80 Ländern umfasst, ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produktpalette an Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitsprodukten anzubieten, einschließlich seiner serverlosen Edge-Computing-Angebote.

Im März 2018 brachte Cloudflare seine serverlose Lösung Cloudflare Workers auf den Markt, mit der jeder Code am Edge seines Netzwerks auf der ganzen Welt einsetzen kann. Cloudflare hat vor Kurzem im Juni 2019 außerdem Weiterentwicklungen zu Cloudflare Workers bekannt gegeben, um Anwendungsentwicklern die Möglichkeit zu geben, Cloud-Regionen, VMs, Server, Container und Load Balancer zu eliminieren sie müssen lediglich den Code schreiben, und Cloudflare erledigt den Rest. Da jedes der Rechenzentren von Cloudflare als hochskalierbare Anwendungsquelle fungiert, zu der die Nutzer automatisch über Anycast weitergeleitet werden, wird der Code innerhalb von Millisekunden von Nutzern weltweit ausgeführt.

"Wir stehen auf den Schultern von Riesen und ich habe Sun Microsystems immer als ein Computerunternehmen betrachtet, das seiner Zeit um Jahre voraus war. Mit ihren unglaublichen Errungenschaften im Computing haben sie uns den Weg geebnet, das Unternehmen zu werden, das wir heute sind", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir konzentrieren uns seit langem darauf, einen Beitrag zu einem besseren Internet zu leisten, und unser Ziel ist es, die beste Edge-Computing-Plattform der Welt zu entwickeln, so dass die Aufnahme dieses visionären Satzes für uns eine Selbstverständlichkeit war."

Cloudflare hat ein kontinuierliches Netzwerkwachstum erlebt, wobei sein globales Anycast-Netzwerk mittlerweile mehr als 18 Millionen Domains, Websites, APIs und mobile Anwendungen betreibt und mit mehr als 7.500 Netzwerken weltweit verbunden ist, darunter große ISPs, Cloud Services und Unternehmen. Das Unternehmen agiert innerhalb von etwa 100 Millisekunden bei 98 Prozent der mit dem Internet verbundenen Bevölkerung in den entwickelten Ländern und 93 Prozent der mit dem Internet verbundenen Bevölkerung weltweit.

Zu Ehren des Erwerbs des ehemaligen Markenzeichens von Sun sprach John Graham-Cumming, CTO von Cloudflare, mit John Gage und Greg Papadopoulos, ehemaliger CTO von Sun Microsystems, und Ray Rothrock, ehemaliger Direktor für CAD/CAM-Marketing bei Sun Microsystems, um mehr über die Geschichte des Satzes und seine Bedeutung für die Zukunft zu erfahren:

John Gage

Ray Rothrock

Greg Papadopoulos

