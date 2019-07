flatex Morning-news DAX update: Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von ...

Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 21.685,90 Punkten ins Wochenende. Die US-Futures wiesen seit der asiatischen Handelszeit Zugewinne auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.318,50 Punkten. Die Stimmung wurde bereits vorbörslich durch die Gewinnwarnung von Daimler vermiest, besonders die Autowerte zog dies in Mitleidenschaft.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Donnerstag via Xetra mit einem weiteren Kursverlust von 0,33 Prozent bei 12.332,12 Punkten aus dem Handel. Da der DAX auf Tagesbasis ein weiteres Verlaufstief ausgebildet hat und sich vom Jahreshoch auf das Tagestief kein neuer Analyseansatz ergibt, muss auf die zuletzt an dieser Stelle angefertigte Analyse zurückgegriffen werden. So wäre weiter auf den Kursverlauf vom übergeordneten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten bis zum Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten abzustellen, um die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten zu können. Die Widerstände kämen unverändert bei 12.412/12.656/12.592 Punkten sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.808/12.901/13.052 und 13.297 Punkten in Betracht, während die Unterstützungen bei den Marken von 12.261/12.138/12.017/11.865 und 11.621 Punkten auszumachen wären.

