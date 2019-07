EMX Royalty fällt unter den Bergbaukonzernen aus dem Rahmen. Denn um Risiken zu begrenzen, baut das EMX-Team ein breites Spektrum an Projekten auf. Dabei sollen die Chancen insbesondere im Gold- und Kupferminensektor wahrgenommen werden.

EMX Royalty (1,59 CAD/1,05 Euro; CA26873J1075) profitiert über seine Aktivitäten im Goldsektor aktuell und in der Zukunft von einem stärker werdenden Goldpreis. Und es schwenken immer mehr Analysten auf die Meinung um, dass der Goldpreis sein Tal hinter sich gelassen hat. Dabei kombinieren sich charttechnische wie auch fundamentale Rahmenbedingungen zu einem positiven Gemisch (Mehr hier). So hat der Goldpreis jüngst eine umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Formation beendet. Dies ist für Chart-Techniker in der Regel ein Zeichen für einen weiteren Kursanstieg.

Niedrige Zinsen unterstützen Gold

Fundamental spricht das niedrige Zinsumfeld für einen steigenden Goldpreis. Jüngst stärkte der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, die Ansicht vieler Marktbeobachter, dass in den USA eine Leitzinssenkung kurz bevorstehen könnte. Dies würde zum einen den US-Dollar eher schwächen. Ein sinkender Dollar geht oft mit einem steigenden Goldpreis einher. Zum anderen bedeuten niedrige Zinsen weniger Opportunitätskosten beim Halten von Gold, was ebenfalls für eine gute Goldnachfrage spricht.

Kupfer nicht abschreiben

Das zweite starke Standbein von EMX Royalty sind Aktivitäten im Kupfersektor. Derzeit sieht der Kupferpreis zwar eher niedrig aus. Dies kommt von Ängsten ...

