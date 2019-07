Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da für eine vorzeitige Ankündigung nun eher keine Zeit mehr sei, rechne er damit, dass das Unternehmen die Erwartungen insgesamt erfüllt haben dürfte, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften sich erste positive Effekte aus der neuen Unternehmensstrategie "Helix" rund um die Erneuerung des Produktportfolios bemerkbar gemacht haben./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 07:48 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-07-12/10:45

ISIN: DE000A2GS401