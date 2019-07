Übergeordnet herrscht seit Sommer letzten Jahres in der Volkswagen-Aktie eine ausgeprägte Seitwärtsphase zwischen 131,44 und 163,89 Euro. Bis ins erste Quartal dieses Jahres ist dabei jedoch eine sehr interessante charttechnische Formation auszumachen, die als Diamant bekannt ist. Solche Konstrukte stehen häufig am Ende eines Trends - in diesem Fall Abwärtstrends - und könnten für eine nachhaltige Trendwende sorgen. Von dieser war bislang aber noch nicht viel zu sehen, lediglich das eine einsame Verlaufshoch bei 163,98 Euro konnte etabliert werden. Zusammen mit den beiden Hochs um 155 Euro aus März und Juli dieses Jahres könnte sich jedoch noch eine SKS-Formation (ebenfalls Trendwendemuster) dazwischen quetschen, wenn Bullen jetzt nicht mit voller Härte durchgreifen. Übergeordnet hat die Diamantformation jedoch Vorrang, frische Jahreshochs werden in 2019 weiter erwartet.

Bullen lassen nicht locker ...

