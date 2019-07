Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Zum Ende einer bislang schwachen Woche dürfte sich der Dax ins Wochenende konsolidieren. Vor allem die Gewinnminderungswarnung von BASF hatte zu Wochenbeginn zugesetzt. Anders die US Börsen: Der Dow hat zum ersten Mal die 27.000 Punkte überwunden. Der S&P schließt bei 3.000 Punkten und die 8.000 beim NASDAQ 100 sind ebenfalls in Reichweite. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Flughafen Frankfurt zählte im Juni knapp 6,6 Millionen Passagiere. US-Präsident Donald Trump will digitale Währungen regulieren. Bank wird auch in Deutschland deutlich Stellen abbauen Vorstand und Aufsichtsrat des Medienkonzerns für Übernahmeangebot Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß