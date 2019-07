Nach Marinomed und Frequentis geht mit der Addiko Bank heuer das dritte Unternehmen an die Wiener Börse. Die Papiere sind am Freitag bei 17,70 Euro im Prime Market Segment gestartet. Damit lagen sie 10,6 Prozent über dem Ausgabepreis von 16,00 Euro.Kurz nach Handelsbeginn dämmten die Aktien ihr Plus etwas ein und notierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...