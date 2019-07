Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Es habe Spekulationen um eine Gewinnwarnung gegeben, die die Aktie zuletzt schwanken ließ, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei das Wachstum der Diagnostik-Sparte zuletzt tatsächlich relativ seicht gewesen, was von der Radiologie-Sparte aufgefangen wurde. Im dritten Geschäftsquartal könnte es aber auch einfach nur so weitergelaufen sein wie bisher. Er glaube an das Potential des Labordiagnostiksystems Atellica und damit an eine künftig gute Entwicklung der Sparte./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHL1006