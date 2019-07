Die Angst vor einem konjunkturellen Abschwung wird in Deutschland durch die zunehmende Zahl an Gewinnwarnungen befeuert. Auch die Aixtron-Aktie ist in diesem Zusammenhang zuletzt wieder unter Druck geraten. Die charttechnisch wichtige Unterstützung bei 7,75 Euro droht kurz vor den Quartalszahlen zu brechen. Geben die Bullen nun endgültig auf?Die Ausgangssituation hat Bestand: Der erfolgreiche Turnaround wurde bei Aixtron durch ein starkes Auftaktquartal bestätigt. Die geringe Visibilität in Sachen ...

