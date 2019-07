Zürich (ots) - Die Verbände Swissmem, Tecnoswiss und Swissmechanic

werden in den kommenden Wochen mit der Messeveranstalterin BERNEXPO

Vertragsverhandlungen über eine Schweizer Leitmesse der

Fertigungstechnik aufnehmen.



Die Messelandschaft befindet sich in einer Umwälzung. Es werden

neue Konzepte gesucht und eine Fokussierung angestrebt. Es wird aber

auch künftig wichtig bleiben, die durch kontinuierliche Innovation

geprägte Fertigungstechnologie an Messen einem interessierten

Publikum zu zeigen.



Vor diesem Hintergrund haben die Vertreter der drei involvierten

Swissmem Fachgruppen (Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik,

Präzisisionswerkzeuge, Dimensionelle Messtechnik) entschieden,

grundsätzlich auf eine gemeinsame Leitmesse zur Fertigungstechnologie

in der Schweiz zu setzen. Dieser Grundsatzentscheid erfolgt im

Interesse des Industriestandorts Schweiz und der hier tätigen Firmen.



Die Geschäftsstelle von Swissmem hat entsprechend von den Komitees

der drei Fachgruppen grünes Licht für Vertragsverhandlungen mit

BERNEXPO erhalten. Zusammen mit den Kooperationspartnern Tecnoswiss

und Swissmechanic werden in den kommenden Wochen die zentralen

Elemente mit der Berner Messeleitung verhandelt.



Der finale Entscheid wird von den Swissmem-Gremien nach Vorliegen

des definitiven Vertrages gefällt. Mit diesem Vorgehen sollte der Weg

für eine starke Schweizer Leitmesse der Fertigungstechnik

vorgezeichnet sein.



Originaltext: Swissmem

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053245

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053245.rss2



Kontakt:

Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation

Tel. +41 44 384 48 50 / Mobile +41 79 580 04 84

E-Mail i.zimmermann@swissmem.ch



Philippe Cordonier, Responsable Suisse romande

Tel. +41 21 613 35 85 / Mobile +41 79 644 46 77

E-Mail p.cordonier@swissmem.ch