Der amerikanische Metallspezialist Arconic Inc. (ISIN: US03965L1008, NYSE: ARNC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die nächste Zahlung erfolgt am 25. August 2019 (Record day: 2. August 2019). Im März 2019 wurde die vierteljährliche Dividende um knapp 67 Prozent gekürzt. Die Aktionäre erhalten auf das Jahr hochgerechnet insgesamt eine Ausschüttung von 0,08 ...

