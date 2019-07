Bonn (www.anleihencheck.de) - US-Notenbankpräsident Jerome Powell stützte gestern zwar die Erwartungen auf eine US-Leitzinssenkung noch in diesem Monat, so die Analysten von Postbank Research.Dennoch sei die Rendite 10-jähriger US-Treasuries deutlich um 6 Basispunkte auf 2,12% geklettert. Der Markt habe damit auf einen stärker als erwartet ausgefallenen Anstieg der US-Kernverbraucherpreise sowie auf einen Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe reagiert, was als Bestätigung einer weiterhin robusten Verfassung des US-Arbeitsmarktes gewertet worden sei. Diese Daten würden die US-Notenbank zwar kaum davon abhalten, ihre Geldpolitik aufgrund der derzeitigen ökonomischen Risiken kurzfristig zu lockern. Sie würden aber die Spekulationen auf einen aggressiven Zinssenkungskurs dämpfen. ...

