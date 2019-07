Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone haben sich in den vergangenen Wochen Zinssenkungsspekulationen fest etabliert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am Terminmarkt für Geldmarktsätze werde bis Jahresende eine Absenkung des EZB-Einlagesatzes um rund 20 Basispunkte gepreist. Eigentlich habe die Notenbank auf ihrer Sitzung Anfang Juni unveränderte Leitzinsen bis Mitte 2020 in Aussicht gestellt. Allerdings sei in der offiziellen Stellungnahme ein "easing bias" enthalten. Viele EZB-Ratsmitglieder hätten zuletzt die Ausrichtung weiter präzisiert. Eine weitere geldpolitische Lockerung gelte als gesetzt, sollten sich die Wirtschaftsdaten nicht verbessern. Neben dem Konjunkturausblick und der anhaltend niedrigen Inflation bereite der EZB der regelrechte Absturz der Inflationserwartungen Sorgen. Die gepreiste Teuerung in fünf Jahren für fünf Jahre habe zuletzt zwischen über 1,1% p.a. und 1,3% p.a. geschwankt und sich somit weiter unter dem Inflationsziel der Notenbank befunden. ...

