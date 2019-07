FCR Immobilien AG Hauptversammlung beschließt Ausgabe von Gratisaktien DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung FCR Immobilien AG Hauptversammlung beschließt Ausgabe von Gratisaktien 12.07.2019 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FCR Immobilien AG Hauptversammlung beschließt Ausgabe von Gratisaktien - Neue Aktien werden im Verhältnis 1:1 ausgegeben - Ausschüttung einer Dividende von 0,35 Euro je Aktie beschlossen - Prof. Dr. Kurt Faltlhauser neu in den Aufsichtsrat gewählt München, 12.07.2019: Die ordentliche Hauptversammlung der FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat die Ausgabe von Berichtigungsaktien beschlossen. Hierfür wird eine Kapitalerhöhung im Verhältnis 1:1 durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Aktionäre für jede bestehende Aktie eine neue Aktie zusätzlich erhalten. Das Grundkapital erhöht sich durch die Ausgabe der Gratisaktien auf 8.811.320,00 Euro. Die Umsetzung soll kurzfristig erfolgen. Die Hauptversammlung ist damit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. Auch alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit gebilligt. Für das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 schüttet die FCR Immobilien AG eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie aus. Der Umsatz konnte mehr als verdoppelt werden auf rd. 37,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA war ebenfalls um mehr als 100 Prozent auf rd. 10,1 Mio. Euro gestiegen. Im Zuge der Neuwahlen des Aufsichtsrats wurde Prof. Dr. Kurt Faltlhauser, Bayerischer Staatsminister a.D., neu in den Aufsichtsrat gewählt. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind Prof. Dr. Franz-Joseph Busse sowie Frank Fleschenberg. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "2018 war ein sehr gutes Jahr für die FCR Immobilien AG. Durch die Ausgabe von Gratisaktien und die Dividendenzahlung partizipieren unsere Aktionäre direkt am Unternehmenserfolg." Die Abstimmungsergebnisse stehen auf der FCR-Website im Investor Relations-Bereich unter www.fcr-immobilien.de zur Verfügung. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 60 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 300.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München Telefon +49 89 413 2496 11 Fax +49 89 413 2496 99 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München 12.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64 WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 840497 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 840497 12.07.2019 ISIN DE000A1YC913 DE000A2BPUC4 DE000A2G9G64 AXC0090 2019-07-12/11:15