SPARTA AG: Halbjahresergebnis 2019

Hamburg, 12.07.2019 Die SPARTA AG schloss das erste Halbjahr 2019 mit einem Ergebnis nach Steuern (HGB) in Höhe von TEUR 4.249 (Vorjahr: TEUR 3.993) ab. Damit ergibt sich zum 30.06.2019 ein Eigenkapital nach HGB in Höhe von TEUR 78.774 (31.12.2018: TEUR 74.525). Die primäre Zielgröße der SPARTA AG ist die langfristige Steigerung des wirtschaftlichen Reinvermögens. Wir schauen hierbei vorrangig auf Fünfjahreszeiträume (primärer finanzieller Leistungsindikator), in denen wir im Durchschnitt pro Jahr eine zweistellige Rendite erreichen möchten. Diese Zielgröße ist aus den HGB-Abschlüssen nicht ableitbar. Für den laufenden Zeitraum 2015 bis 2019 gehen wir diesbezüglich weiter davon aus, dass die durchschnittliche Fünfjahres-Rendite in der Größenordnung des Wertes der letzten fünf Jahre (Jahre 2014 bis 2018) von 7,7% liegen wird. Für die Zwecke dieser Prognose definieren wir "in der Größenordnung" mit einer Abweichung von weniger als 1,0%-Punkten, was bedeutet, dass wir eine durchschnittliche Fünfjahresrendite 2015 bis 2019 zwischen 6,7% p.a. und 8,7% p.a. erwarten. Wir halten somit an der im Geschäftsbericht 2018 angegebenen Prognose fest. Der vollständige Halbjahresbericht 2019 ist auf der Homepage der Sparta AG unter www.sparta.de abrufbar.