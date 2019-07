In den vergangenen Wochen hatte sich die Aktie von Siemens Healthineers peu à peu nach oben gearbeitet. Doch am Donnerstag wurden die Anstrengungen binnen weniger Minuten zunichte gemacht. Zehn Prozent hat die Aktie des Medizintechnikkonzerns seitdem verloren. Noch im Juli könnte es ein böses Erwachen geben.Mehrere Analysten haben sich skeptisch gezeigt, ob Siemens Healthineers die eigenen Ziele erreichen kann. Während es in der Bildgebung nach wie vor gut läuft, dürfte vor allem das Diagnostikgeschäft ...

