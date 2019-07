Anfang Juni feierte die Hylea Group mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Investoren und Kunden ihr 100-jähriges Jubiläum als Paranussproduzent in Bolivien. Dazu lud die Anleihen-Emittentin zahlreiche Personen aus dem unternehmerischen Umfeld sowie Investoren aus In- und Ausland ins bolivianische Fortaleza ein, um dort die neue in diesem Jahr in Betrieb genommene Paranussfabrik sowie die nachhaltige und infrastrukturelle Entwicklung des Regenwald-Ortes aufzuzeigen.

Die Hylea Group ist ein weltweit bedeutender Produzent von Bio-Paranüssen (engl.: Brazil nuts) und gehört mit dieser Geschäftstätigkeit zu den Exoten am deutschen KMU-Anleihen-Markt. Nichtsdestotrotz konnte das Unternehmen bislang mit seinem nachhaltigen Konzept und seiner vertikal ausgebauten Wertschöpfungskette überzeugen und die im Dezember 2017 begebene Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) mit einem aufgestockten Volumen von insgesamt 25 Millionen Euro Anfang dieses Jahres vollständig am deutschen Kapitalmarkt platzieren. Die Anleihemittel werden dabei für den Ankauf, die Produktion und den Verkauf der Hylea-Bioprodukte verwendet.

Straße nach Fortaleza im bolivianischen Regenwald ANLEIHE CHECK: Die im Dezember 2017 emittierte ...

