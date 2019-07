Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Euphorie am Markt über die neuen Quartalsergebnisse halte er für unangebracht, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus eigener Kraft - also positive Wechselkurseffekte und die Übernahme von Sensile Medical herausgerechnet - habe das Unternehmen nicht allzu viel Wachstum geschafft. In der zweiten Jahreshälfte dürfte das organische Wachstum sogar noch nachlassen./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-07-12/11:38

ISIN: DE000A0LD6E6