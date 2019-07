Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Fielmann auf "Sell" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das liege unter anderem an der zuletzt hohen Profitabilität, die nicht leicht aufrecht zu erhalten sei. Mit Blick auf die neuen Filialen im Ausland und die hiesige Konkurrenz (online und stationär) deute zudem einiges auf einen Verlust von Marktanteilen hin./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 18:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005772206