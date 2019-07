London (www.aktiencheck.de) - eToro, eine Multi-Asset-Investment-Platform, kündigt heute den Launch seines neuesten Portfolio-Angebots an, durch das eToro-Investoren die Möglichkeit haben, sich an Unternehmen zu beteiligen, die in Facebooks Libra-Projekt involviert sind. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung von eToro: "Das Facebook-Libra-Projekt repräsentiert eine seismische Verschiebung der globalen Finanzen, da sich ein Tech-Gigant erstmals mit Finanzen beschäftigt und Krypto-Technologie verwendet", sagt Yoni Assia, CEO und Co-Founder von eToro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...