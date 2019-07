München (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News": Die seit 20 Jahren börsennotierte 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) führt seit Jahren ein Mauerblümchendasein an der Börse, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...