Nach einem kleinen Zwischenhoch am Mittwoch hat die Aktie von Heidelberger Druck auch am Donnerstag wieder nachgegeben. Um mehr als zwei Prozent ging es zurück auf nur noch 1,32 Euro zum Schluss des Xetra-Handels. Somit haben die Heidelberg-Papiere binnen einer Woche mehr als sechs Prozent an Wert verloren. Eine vermeintlich Mut machende Meldung vom selben Tag vom Unternehmen blieb somit zumindest an der Börse ohne Reaktion. Gesamte Logistik für Verbrauchsmaterialien Am Donnerstag nämlich vermeldete ... (Achim Graf)

