Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Cancom von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während der Konkurrent Bechtle zuletzt ein langsameres organisches Wachstum in Aussicht gestellt hatte, sehen die Perspektiven bei den Münchenern weiterhin gut aus, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Tatsächlich dürften seinen Rechnungen zufolge die Umsätze im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel zugelegt haben - 20 Prozent davon dürften aus eigener Kraft erzielt worden sein./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-12/11:39

ISIN: DE0005419105