Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. 2019 sei nach zwei herausfordernden Jahren bislang recht komfortabel für die europäischen Rückversicherer verlaufen, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Preise hätten sich verbessert, größere Schadensbelastungen seien ausgeblieben und das Kapitalmarktumfeld habe die Aktien gestützt. Gleichwohl sei es wichtig, zwischen den einzelnen Branchenunternehmen zu differenzieren. Bei Munich Re wies der Experte auf die relativ hohe Abhängigkeit des Unternehmens von der Zinsentwicklung hin./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 21:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-07-12/11:49

ISIN: DE0008430026