Interessantes zum Marktumfeld und aus der Wirtschaft

Acemaxx-Analytics: IWF denkt über Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss nach

Herdentrieb: Deutsches BIP wird erneut zurückgehen

Bielmeiers Blog: Zinsen - how low can you go?

finanz-szene.de: Strafzins für Sparer: Deutsche Banken rütteln am letzten Tabu

Wirtschaftliche Freiheit: 5G-Frequenzen: Mobilfunkanbieter in den Ruin getrieben?

Den vollständigen Artikel lesen ...