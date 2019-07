Mainz (ots) -



Wie lebt es sich als Avatar von Marie Nasemann? Game-Design-Professor Uke Bosse taucht mit der Schauspielerin ein in die Welt von "The Sims". Die neue Folge des ZDFkultur-Formats "Durchgespielt" ist ab Freitag, 12. Juli 2019, unter zdfkultur.de zu sehen. Mit ihrem Lieblingsspiel, einem der bekanntesten der Gaming-Geschichte, hat Nasemann vor ihrer Karriere schon einmal ihr heutiges Leben simuliert und erprobt. Nun gründet sie mit Bosse eine digitale Wohngemeinschaft.



Gaming ist schon lange kein Nischenhobby mehr, sondern Teil der Gesellschaftskultur. In dem ZDFkultur-Format "Durchgespielt" begrüßt Moderator Bosse wechselnde prominente Gäste und erkundet mit ihnen das virtuelle Dasein als Zombie, Rennfahrer oder Superheld. Dabei entwickeln sich Gespräche über fantastische Reisen, über gesellschaftlich relevante Themen und wichtige Lebensstationen der Gamer.



Die Reihe "Durchgespielt" ist Teil des neuen digitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen - mit neuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.



