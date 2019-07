Vor rund sechs Wochen spekulierte ich an dieser Stelle, ob Großaktionär Hörmann Industries möglicherweise die Komplettübernahme von Funkwerk (WKN: 575314) plant. Inzwischen jedoch gibt es neue Nachrichten, die auf andere Pläne hindeuten. So gaben Hörmann Industries, Funkwerk sowie euromicron kürzlich bekannt, dass Hörmann Industries über die Tochter Funkwerk bei euromicron einsteigen werde.

Konkret hieß es in einer entsprechenden Ad hoc-Meldung dazu, dass Hörmann Industries seinen Geschäftsbereich Communication stärke, in dem man sich über die Tochtergesellschaft Funkwerk an euromicron beteilige. Dazu werde Funkwerk eine von euromicron beschlossene Kapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung zeichnen und so einen Anteil von 10% des Grundkapitals an euromicron erwerben.

Die Beteiligung stehe dabei noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe der Kartellbehörden in Deutschland und Österreich. In einem weiteren Schritt werde sich Funkwerk dann auch noch an einer zweiten, öffentlichen Kapitalerhöhung beteiligen und strebe dadurch am Ende eine Beteiligung von ca. 28% am Grundkapital von euromicron an. Dies habe man auch in einer entsprechenden Investorenvereinbarung gemeinsam schriftlich festgehalten.

Wie ist diese Beteiligung zu bewerten?

Nun, schaut man sich den Kursverlauf der euromicron Aktie in den letzten Jahren an, kommt man nicht umhin von einer katastrophalen Performance zu sprechen. Denn während der Gesamtmarkt ja weitestgehend haussierte, verlor diese Aktie im gleichen Zeitraum in der Spitze rund -80% an Wert. ...

