Als zweites Team hat HWA Racelab bekanntgegeben, einen Start bei der Extreme E anzustreben, der ab 2021 beginnenden Rennserie für vollelektrische SUV an abgelegenen Orten. Ein Vorbote für einen Mercedes-Einstieg? Wir erinnern uns: In der aktuellen Formel-E-Saison, die dieses Wochenende mit zwei Rennen in New York endet, hat HWA Racelab die Vorhut für einen Werkseinsatz von Mercedes-Benz gebildet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...