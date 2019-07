Der dänische Hersteller von High-End-Hi -Lautsprechern und -Fernsehern musste im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatzminus von fast 14 % hinnehmen, was nach einer Serie von Prognosesenkungen aber keine Überraschung war. Im vierten Quartal ging der Umsatz besonders deutlich zurück, während man beim Gewinn sogar in tiefrote Zahlen abrutschte. Jetzt will man mit Kooperationen z.B. mit LG, Google oder Apple wieder auf die Beine kommen. Ob das gelingt, ist mehr als fraglich. Trotz einer sich andeutenden Bodenbildung beim Kurs noch kein Einstieg!



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Sollten Sie kein Abonnent unserer Briefe sein, können Sie diese auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info