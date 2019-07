Das amerikanische Transportunternehmen Ryder System Inc. (ISIN: US7835491082, NYSE: R) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,56 US-Dollar ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 20. September 2019 (Record date: 19. August 2019). Dies ist eine Anhebung um 2 Cents oder knapp vier Prozent im Vergleich zum letzten Quartal. Aktuell ist dies die 172. vierteljährliche Dividende in ununterbrochener Folge. Seit ...

