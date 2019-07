von Thomas Strohm, Euro am SonntagMit einer neuen nachrangigen Anleihe will die Commerzbank ihr Eigenkapital stärken. Die genauen Konditionen sollen nach einer Roadshow in Abhängigkeit von den Marktbedingungen festgelegt werden. Die Deutsche Bank hat bereits 2014 ihre ersten Contingent Convertible Bonds, kurz: Coco-Bonds, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...