An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine Fortsetzung der Rekordjagd ab. Große Sprünge scheinen aber nicht drin, die Futures auf die großen US-Aktienindizes tendieren gut behauptet. Gestützt werden Märkte von der Aussicht auf eine fortgesetzt lockere Geldpolitik der großen Notenbanken, allen voran der Fed. Deren Chef Jerome Powell hatte in seiner Anhörung vor dem US-Kongress eine Zinssenkung noch im Juli signalisiert, und auch das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung deutete auf die Bereitschaft zu weiteren geldpolitischen Lockerungen hin.

Am Donnerstag war der Dow-Jones-Index erstmals über 27.000 Punkte gestiegen, befeuert von einem Kurssprung der schwergewichteten Unitedhealth-Aktie. S&P-500 und Nasdaq-Composite hatten sich ihren jüngsten Rekordständen angenähert, diese aber nicht wieder erreicht. Bremsend wirkten die Verbraucherpreise, die im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen waren. Anleger warten nun gespannt, ob auch die für Freitag angekündigten Erzeugerpreise höher ausfallen. An der grundsätzlichen Erwartung, dass die Fed die Zinsen senken werde, dürften die Daten nach Überzeugung von Beobachtern aber nichts ändern.

Unter den Einzelwerten dürften Illumina einbrechen, nachdem der Gentechnik-Experte seine Umsatzprognose gesenkt hat. Vorbörslich geht es für die Aktie um über 16 Prozent abwärts.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2019 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.