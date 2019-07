München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 13. Juli 2019, um 0:00 Uhr spricht Benedikt Welter aus Saarbrücken. Schwierige Gedenktage häufen sich 2019. 75 Jahre sind vergangen seit dem missglückten Bombenanschlag auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Benedikt Welter erinnert an die menschliche Größe von Menschen hinter dem Attentat und an die Hoffnung und die Liebe, die sie angetrieben haben. Solche Werte lassen sich auch für heute entdecken. Das Wort zum Sonntag - eine Woche vor dem 20. Juli. Redaktion: Barbara Lessel-Waschbüsch (sr)



"Damit Du weißt, wer ich war - Wenn junge Eltern sterben" ist das Thema der Reportage von Renate Werner in der Sendreihe "Echtes Leben" am Sonntag, 14. Juli 2019, um 17:30 Uhr Als Andrea Bizzotto erfährt, dass er eine unheilbare Krebserkrankung hat, ist seine Frau Maria gerade im fünften Monat schwanger. Das Paar hatte sich in der Wittener Eisdiele kennengelernt, in der Andrea arbeitete. Heute ist die gemeinsame Tochter Giulia zwei Jahre alt, doch der 33-jährige Italiener wird nicht miterleben, wie sie aufwächst. Ihm bleibt nur noch wenig Zeit, er muss sich und seine Familie auf sein Lebensende vorbereiten. Andrea will Giulia etwas Bleibendes hinterlassen, damit sie sich an ihn erinnert. Im Krankenbett tippt er seine Lebensgeschichte ins Handy, Kapitel für Kapitel entsteht seine Autobiografie. "Ich hoffe, dass meine Tochter eines Tages dieses Buch in den Händen hat. Damit sie weiß, wer und wie ich war." Die Möglichkeit, trotz Krankheit in den letzten Monaten noch etwas bewirken zu können, gibt dem Familienvater Kraft und macht der ganzen Familie Mut. Als sein Buch von einem italienischen Verlag entdeckt und veröffentlicht wird, überschlagen sich die Ereignisse: Der Todkranke ist zu einer Lesung eingeladen und soll tatsächlich noch einmal in seine norditalienische Heimat reisen. Redaktion: Angelika Wagner (WDR)



