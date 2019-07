Übergeordnet herrscht seit Ende 2008 ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Cancom und drückte die Aktie von 0,64 Euro auf ein Verlaufshoch von 52,60 Euro bis Mai letzten Jahres aufwärts. An dieser Stelle driftete der Kursverlauf zur Unterseite ab, es folgte eine Korrektur zurück auf die untere Trendkanalbegrenzung sowie den 200-Wochen-Durchschnitt um 30,00 Euro. Seit Jahresanfang konnte Cancom jedoch seine Verluste fast komplett wieder wettmachen und ist nun in den Bereich seines mittelfristigen Abwärtstrends um 49,50 Euro angestiegen. Dabei weist das Wertpapier weiterhin bullische Kursmuster auf, die womöglich zu einem baldigen Ausbruch und frischem Kaufsignal führen könnten.

Aktie holt kurz Luft

Trotz der anhaltenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...