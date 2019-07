Nach dem jüngsten erfolgreichen Abschluss einer Open-Label-Studie zu atopischer Dermatitis (AD) startet nun bald eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie der Phase 2

AUSTIN, Texas, July 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) gibt bekannt, dass Seth Forman, M.D., für das Unternehmen die nächste randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2-Studie zum Einsatz des Medikaments bei atopischer Dermatitis (AD) leiten wird. Diese zweite Phase-2-Studie mit Bermekimab zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer AD bei Erwachsenen baut auf den Ergebnissen einer kürzlich abgeschlossenen randomisierten Studie auf, die eine schnelle Verbesserung von entzündlichen Läsionen und Pruritus zeigte.

Dr. Forman ist staatlich geprüfter Dermatologe und Dermatopathologe und hat zahlreiche von Fachkollegen geprüfte Artikel auf dem Gebiet der Dermatologie geschrieben, unter anderem zu entzündlichen Hauterkrankungen wie atopischer Dermatitis. Er ist der Hauptautor von zwei Kapiteln im führenden Referenzlehrbuch für dermatologische Therapeutika, "Comprehensive Dermatologic Drug Therapy".



Dr. Forman kommentierte: "Wir beginnen gerade erst, die Bedeutung der zentralen Rolle zu schätzen, die IL-1-Alpha (IL-1?) bei entzündlichen Hauterkrankungen spielt. XBiotechs jüngste Phase-2-Ergebnisse bei der Behandlung von AD mit seinem IL-1?-Blocker Bermekimab waren außergewöhnlich; unter anderem führte das Arzneimittel zu einer schnellen und drastischen Reduktion von entzündlichen Läsionen und Pruritus. Bermekimab stellt einen potenziellen Durchbruch für die Behandlung von atopischer Dermatitis dar und ich freue mich darauf, diese Ergebnisse in der kommenden größeren, randomisierten Studie zu bestätigen."



John Simard, President und CEO von XBiotech, erklärte: "Wir fühlen uns geehrt, dass Dr. Forman die Leitung dieser Studie übernimmt und uns seine Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Bermekimab-Programms bei atopischer Dermatitis zugesagt hat."



Dr. Forman war ein leitender Forscher bei der jüngsten Open-Label-Studie von XBiotech, die zeigte, dass die wöchentliche Behandlung mit Bermekimab zu einer schnellen und signifikanten Besserung bei mittelschwerer bis schwerer AD führt. Die Studie demonstrierte Folgendes:



Nach nur acht Wochen Behandlung (im Gegensatz zu den üblichen 16 Wochen Behandlung mit dem einzigen derzeit verfügbaren Biologikum für AD) erzielten die Patienten die folgenden klinisch signifikanten Ergebnisse:

75 % der Patienten erreichten EASI 75 (75 % Verbesserung gegenüber dem Ausgangswert auf dem Ekzembereich- und Schweregradindex)

80 % der Patienten erreichten eine Verringerung der Gesamtschmerzen um 4 Punkte (auf der numerischen Rating-Skala für Schmerzen)

75 % der Patienten erreichten eine Verringerung des Gesamtwertes für Juckreiz um 4 Punkte (auf der numerischen Rating-Skala für Juckreiz)

79 % der Patienten erreichten eine Verringerung des Angst-Scores um 4 Punkte (HADS Anxiety Score)

75 % der Patienten erreichten eine Reduktion des Depressions-Scores um 4 Punkte (HADS Depression Score)

Darüber hinaus hatten Patienten, die mit Bermekimab behandelt wurden, nach nur vier Wochen Behandlung bereits Folgendes erreicht:

66 % Reduktion der Hautläsionen (p>0,001), gemessen mithilfe des Ekzembereichs- und Schweregradindexes (EASI)

57 % Reduktion des schlimmsten Juckreizes (p>0,001), gemessen mittels der numerischen Rating-Skala für Juckreiz

61 % Reduktion der schlimmsten Schmerzen (p>0,001), gemessen mittels der numerischen Rating-Skala für Schmerzen

Atopische Dermatitis, allgemein oft als Ekzem bezeichnet, ist gekennzeichnet durch eine chronische Entzündung der Haut, die zu einem Abbau der Hautbarriere und zu trockener, verdickter, schuppiger Haut, Rötungen und Juckreiz führt. Der Juckreiz kann äußerst kräftezehrend sein und erhebliche Schlafstörungen sowie eine Minderung der Lebensqualität verursachen. Es gibt schätzungsweise 18 Millionen Menschen mit AD in den Vereinigten Staaten und man nimmt an, dass die Inzidenz in den Industrieländern zunimmt. Man geht davon aus, dass fast 7 Millionen Menschen in den USA an einer atopischen Dermatitis leiden, die als mittelschwer bis schwer einzustufen ist. Dies ist auch Krankheits-Schweregrad der im Rahmen der aktuellen Studie behandelten Probanden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von AD sind beträchtlich, mit geschätzten jährlichen Kosten von fast 40 Milliarden Dollar.



Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech sind die einzigen verfügbaren Antikörper, die direkt von Menschen stammen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen, und nicht verändert werden. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als "humanisiert" oder "vollständig menschlich" bezeichnet werden, stammen die True Human-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort auf bestimmte Krankheiten, werden keinen Veränderungen unterzogen und rufen daher nachgewiesenermaßen keine Immunogenität hervor.) Forschungs- und klinische Programme in mehreren Krankheitsgebieten haben belegt, dass die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial haben, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einer höheren Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.



Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären Technologie der Marke True Human widmet. XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .



Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern und Wortverbindungen wie "dürfte", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwarten", "planen", "überlegen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "weitergehen" oder den Negierungen solcher Wörter oder anderer vergleichbarer Wörter erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, die zukünftige Ergebnisse und Umstände vorhersagen, unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt wurden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Angaben, die in der Rubrik "Risikofaktoren" in bestimmten Teilen unserer SEC-Einreichungen angegeben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Performance, und unsere tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, sind nur zu dem Datum dieser Pressemitteilung aktuell. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ereignisse.



