Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte mussten im Mai deutliche Einbußen hinnehmen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI Welt-Index habe in lokaler Währung ein Minus von 6,0 Prozent verzeichnet. Auf Jahressicht liege das Börsenbarometer mit 9,1 Prozent noch im Plus. Die neue Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA habe auch am Rohstoffmarkt deutliche Spuren hinterlassen. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar habe die Anlageklasse im Mai 5,6 Prozent an Wert verloren. Die Einbußen seien vor allem stimmungsgetrieben gewesen und hätten sich mit den Fundamentaldaten nur unzureichend erklären lassen. Ein gutes Beispiel hierfür sei der Energiesektor gewesen. Öl habe im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen gehandelt. Im Mai sei die Produktionsmenge der OPEC unter den Erwartungen geblieben. ...

