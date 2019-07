Wien (www.fondscheck.de) - Hagen Schremmer verlässt die Fondstochter der Deutschen Bank, so die Experten von "FONDS professionell".Er habe den Retail-Vertrieb in Deutschland und Österreich geleitet, die Verantwortung dafür aber im Frühjahr an Harald Rieger weitergereicht. Einer internen Mitteilung sei damals noch zu entnehmen gewesen, dass Schremmer im Unternehmen entweder "eine neue Aufgabe" übernehmen, oder das Haus verlassen könnte. ...

