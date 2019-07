Schon in der kommenden Woche rollen die ersten Serien-Modelle des vierrädrigen und vollüberdachten Lastenfahrrads "Loadster" des Startups Citkar vom Band. Gleichzeitig neigt sich die dritte Finanzierungsrunde ihrem Ende zu. Am Dienstag, den 16. Juli soll in dem MotionLab Berlin das erste Serienmodell gebaut werden. Der Aufbau soll täglich auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens verfolgt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...