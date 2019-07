NORDWEST Handel AG: NORDWEST feiert Rekord-Halbjahr! DGAP-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung NORDWEST Handel AG: NORDWEST feiert Rekord-Halbjahr! 12.07.2019 / 14:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsvolumen per 30.06.2019 NORDWEST Handel AG NORDWEST feiert Rekord-Halbjahr! Dortmund, 12.07.2019 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 30.06.2019 wie folgt: Mit einem Geschäftsvolumen von 1.631,3 Mio. EUR und einem Anstieg von +10,7% setzt die NORDWEST Handel AG ihren eingeschlagenen Wachstumskurs auch per 30.06.2019 fort. Erstmalig wird bereits zum Halbjahr die 1,5 Milliarden EUR Grenze überschritten und somit ein weiterer Rekord aufgestellt. Per Juni entwickeln sich ausnahmslos alle Geschäftsbereiche und Geschäftsarten im Vorjahresvergleich positiv. Bei der Entwicklung der Geschäftsarten überzeugt neben der beeindruckenden Entwicklung im Zentralregulierungsgeschäft (+10,5%) und im Streckengeschäft (+13,0%) weiterhin die überragende Entwicklung im Lagergeschäft. Hier wird mit einem Volumen von 87,9 Mio. EUR das Vorjahr um fast +10% übertroffen. Und auch die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner wächst stetig. Zum 30.06.2019 steigt die Zahl gegenüber dem 31.12.2018 um 47 auf nunmehr 1.099. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Per 30.06.2019 übertreffen alle Geschäftsbereiche ihr Geschäftsvolumen im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Hier ist insbesondere der Geschäftsbereich Haustechnik hervorzuheben. Basierend auf der strategischen Neuausrichtung und dem damit verbundenen Gewinn neuer Fachhandelspartner kann die sehr starke Entwicklung der Vormonate weiter fortgesetzt werden. Diese spiegelt sich in dem deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens um +15,7% auf 106,3 Mio. EUR wider. Auch der Bereich Stahl kann seinen eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Grundlage für das starke Wachstum des Geschäftsvolumens um +9,7% auf nunmehr 626,1 Mio. EUR bildet dabei die deutliche Ausweitung der abgesetzten Tonnage. Mit einem Geschäftsvolumen von 591,4 Mio. EUR (+6,5%) setzt auch der Kerngeschäftsbereich Bau-Handwerk-Industrie seine dynamische Entwicklung weiter fort. Dabei ist das Lagergeschäft mit einem Volumen von 74,5 Mio. EUR und einem Zuwachs von +11,8% gegenüber dem Vorjahr weiter die Grundlage des Erfolges. Und auch der Geschäftsbereich TeamFaktor/Services bleibt auf Erfolgskurs. Angetrieben durch den weiteren Ausbau des Kundenstamms wird per 30.06.2019 ein Geschäftsvolumen von 307,4 Mio. EUR und damit ein Anstieg von 20,6% erzielt. Der Zwischenbericht per 30.06.2019 wird voraussichtlich am 15.08.2019 veröffentlicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations. NORDWEST Handel AG Der Vorstand Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der über 1.090 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv. 12.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: info@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 840683 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 840683 12.07.2019 ISIN DE0006775505 AXC0133 2019-07-12/14:21