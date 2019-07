Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 12,25 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Umsatz habe seine Prognose und die durchschnittliche Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der seit Monaten stabile EU-Zuckerpreis und die sanft steigenden Defizitprognosen für den globalen Zuckermarkt deuteten in eine positive Richtung. Gleichwohl sollte nicht übersehen werden, dass der Weltmarktpreis nach wie vor auf einem stark gedrückten Niveau notiere./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 12:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 12:39 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-07-12/14:23

ISIN: DE0007297004