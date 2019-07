Die Deutsche Bank hat Reckitt Benckiser auf "Buy" mit einem Kursziel von 8000 Pence belassen. Die Beilegung eines Rechtsstreits in den USA sei den Konsumgüterkonzern mit einer Zahlung von 1,4 Milliarden US-Dollar erheblich teurer zu stehen gekommen als erwartet, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei diese Angelegenheit nun aber endlich aus der Welt./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 04:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-07-12/14:26

ISIN: GB00B24CGK77