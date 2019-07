Beim Blick auf den trägen Dax fragen sich viele Anleger, ob die Sommerrally an den Aktienmärkten schon vorbei ist. Noch nicht, glaubt Analyst Christian Kahler von der DZ Bank. Denn die Hoffnung auf eine lockere Geldpolitik dürfte die Börsen noch etwas weiter tragen, schreibt der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin werde die US-Notenbank in diesem Monat wohl die erste Leitzinssenkung vornehmen, der sich andere Zentralbanken anschließen dürften.

"Unsere Analysen vergangener Zinswenden nach unten zeigen für den US-Markt im Durchschnitt eine positive Aktienkursentwicklung in den Folgemonaten. Nach neun Monaten waren die Kurse in 70 Prozent der Fälle im Plus und in 30 Prozent der Fälle im Minus", erklärte Kahler. In Deutschland sei die Ausprägung mit 90 zu 10 Prozent sogar noch deutlicher.

Wenn die Zinssenkungsfantasie entweiche sei die "Fallhöhe" jedoch erheblich - gerade an der Wall Street, so Kahler weiter. Die Belastungen durch den Zollstreit zwischen den USA und China seien hier bislang noch nicht angekommen. Für die im marktbreiten S&P 500 enthaltenen Unternehmen rechnet Kahler mit der schwächsten Berichtssaison seit Anfang 2016.

Gleichzeitig stoße die Bewertung an "historische Obergrenzen". Auch in Deutschland und Europa liege sie über dem Durchschnitt. Sollte die Fed den Markt also kurzfristig enttäuschen und der Handelsstreit zwischen China und den USA andauern, wäre eine Fortsetzung der Sommerrally am Aktienmarkt akut gefährdet.

Die Ziele der DZ Bank bis Mitte 2020 für Dax und Eurostoxx 50 liegen mit 12 200 Punkten und 3450 Punkten unter dem aktuellen Niveau. Damit sieht der Experte auf Sicht von zwölf Monaten leichte Kursrisiken./ag/mis/nas

