Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen von 396 auf 375 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz des Lieferstopps beim Modell 737-Max habe der Flugzeugbauer im ersten Quartal noch einen soliden Cash Flow vorweisen können, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal dürfte das jedoch schwierig gewesen sein, weil es hier nun gar keine Auslieferungen mehr gegeben habe./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 22:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-07-12/14:37

ISIN: US0970231058