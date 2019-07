Luzern (ots) -



Die in Luzern ansässige, gemeinnützige Stiftung IOF -

International Olive Foundation reichte am 10. Juli 2019 bei der

Schweizerischen Lauterkeitskommission Beschwerde gegen Lidl Schweiz

DL AG aus Weinfelden ein. Der Discounter hatte auf blick.ch mit der

kommerziellen Kommunikation «Wir setzen auf nachhaltige Produkte zu

fairen Preisen!» geworben. Wer natives Olivenöl extra zum Literpreis

von CHF 4.29 verkaufe, bezahle weder faire Einkaufspreise noch handle

er nachhaltig, findet IOF - International Olive Foundation.



Krempelt Lidl Schweiz sein Olivenölsortiment um? Ab Donnerstag,

11.07.2019 soll es bei Lidl Schweiz nachhaltige Produkte zu fairen

Preisen geben, damit wirbt Lidl am 10.07.2019 bei blick.ch.



An der spanischen Börse für Olivenöl "POOLred" wurden in den

vergangenen sieben Tagen (04.07.2019-10.07.2019) 41 % des als nativ

extra gehandelten Olivenöls zu Kilopreisen (offen) zwischen EUR 2.175

und 2.28 verkauft.".



Der Verband der spanischen Olivenölgemeinden "aemo" kritisierte

jüngst, dass mit den aktuell am Markt aufgerufenen Spottpreisen die

Produktionskosten, die den Olivenbauern und den Mühlen während der

zurückliegenden Ernte 2018/2019 entstanden sind, nie und nimmer

gedeckt werden können. Die Folgen sind Landflucht, Verarmung und

erfinderische Produktionsmassnahmen, die im Betrug gipfeln können.

Denn welche Öle, die heute als extra vergine in Supermärkten und

Discount Stores angeboten werden, sind tatsächlich von höchster

Qualität, wie es das Gesetz vorschreibt? Ein Blick in

Medienpublikationen vergangener Tage und Monate zeigt: Zahlreiche

Tests in verschiedenen Ländern haben zutage gefördert, dass die

Qualität der in Supermärkten und Discount Stores angebotenen Öle oft

schlechter ist als auf dem Etikett angegeben. Auch Lidl Italien wurde

im Jahr 2016 von der italienischen Kartellbehörde AGCM der

Konsumententäuschung überführt. Der italienische Ableger des

deutschen Discounters Lidl hatte nachweislich minderwertiges Olivenöl

als Extra Vergine an Konsumenten abgegeben. Das fehlbare Produkt

hiess "Primadonna". Lidl Deutschland beteuerte, dass dieses Produkt

nur in Italien im Einsatz war. (Hintergrundinformationen unter:

http://presseportal.ch/de/nr/100068261)



Und wie sieht es heute bei Lidl Schweiz aus? Lidl Schweiz hat sein

Primadonna-Olivenöl zum Literpreis von CHF 4.29 im Angebot. Rechnet

man davon die für die Einfuhr üblichen Transport-, Zoll- und

Garantiefondskosten weg, bleiben ungefähr CHF 3.29. Das entspricht

aktuell EUR 2.91. Von diesem Betrag in Abzug gebracht werden müssen

die Schweizer Umsatzsteuer des ursprünglichen Verkaufspreises, die

Kosten für die Petflasche, den Verschluss, die Etikette und die

Kartonbox. Der Preis für die Rohware liegt dann schon deutlich

unterhalb jener Grenze, bei welcher wir annehmen können, dass sie ein

nachhaltiges Olivenölgeschäft garantiert. Will Lidl Schweiz nun auch

noch etwas am Öl verdienen, drückt das den Einkaufspreis zusätzlich.

Für den einzelnen Olivenbauern, der den Mühlen seine Oliven abliefert

und dafür praktisch kein Geld mehr bekommt, geht es jetzt ums nackte

Überleben. Darf man sowas mit «Wir setzen auf nachhaltige Produkte zu

fairen Preisen!» bewerben? Nein, findet IOF und reichte deshalb bei

der Schweizerischen Lauterkeitskommission Beschwerde gegen Lidl

Schweiz ein.



Kontakt:

Pressekontakt

IOF - INTERNATIONAL OLIVE FOUNDATION



Silvan Brun, Präsident des Stiftungsrates

info@international-olive-foundation.org

+41 79 772 02 54