Während in Berlin die Medianpreise bei Immobilien steigen, sinken sie in Dresden. In Hannover belaufen sich die die Maximalpreise für Eigentumswohnungen auf 6.021 Euro pro m2 bis hin in zu 15.982 Euro pro m2 in Hamburg. Der Immobilienmarkt im Norden und Osten des Landes präsentiert sich uneinheitlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...