Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach der neuen Gewinnwarnung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Marke Mercedes-Benz habe nach Jahren glänzender Geschäfte nun ein Problem mit stagnierenden Umsätzen und Gewinnen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gesamte Jahr 2018 sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben - jetzt kommen Wachstum und Profitentwicklung zum Stillstand. Die Risiken bestehen für den Konzern in einer weiter schrumpfenden Nachfrage nach Premiumautos, generell weniger Kaufinteresse aus China und ungünstige Währungsschwankungen./kro/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007100000