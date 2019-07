=== M O N T A G, 22. Juli 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juli mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q, Seoul *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS D I E N S T A G, 23. Juli 2019 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 2Q, Darmstadt 07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q, Schloss Premstätten *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Hartford *** 15:00 CL/IWF, Update zum World Economic Outlook, Santiago de Chile *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 1H, Essen *** - GB/Conservative Party, Vorstellung des Nachfolgers von Parteichefin May, London M I T T W O C H, 24. Juli 2019 *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q, Leverkusen 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:05 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:30 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 FR/PSA Peugeot Citroen SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juni 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 08:30 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 2Q, Bilbao *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Juli (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juni *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q, Chicago *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q, Chicago *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juli *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Juli (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:45 FR/LVMH, Ergebnis 1H, Paris *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** 22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn *** - DE/Deutsche Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Frankfurt D O N N E R S T A G, 25. Juli 2019 *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 2Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 11:00 Analysten-Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q, München 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 2Q, Martinsried *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q, Espoo *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H, Rueil-Malmaison *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q, Genf *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q, Wolfsburg 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 2Q, Neutraubling 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 2Q, Ratingen 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H, Herzogenrath 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 2Q, Werdohl *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 2Q, Madrid *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 1H, Paris *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (11:00 Telefonkonferenz), München 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1H, Rotterdam *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 2Q, Courbevoie *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil im Markenrechtsstreit zwischen Amazon und dem Sporttaschenhersteller Ortlieb, Karlsruhe *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juli 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV, Mannheim *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, telefonische Halbjahres-PK *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni *** 17:40 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H, Paris 17:45 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H, Paris 17:45 FR/Michelin, Ergebnis 1H, Clermont-Ferrand 17:55 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie *** 22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle *** - US/Dow Inc, Ergebnis 2Q (vor Börsenbeginn), Midland F R E I T A G, 26. Juli 2019 *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 2Q, München 07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Ergebnis 1H, Augsburg 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 2Q, Eindhoven *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey 07:20 FR/EDF, Ergebnis 1H, Paris 07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q, Newbury *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juli *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q *** 10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H, Ingolstadt 10:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1H, Berlin 12:00 GB/Linde plc, HV, London *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q, Oak Brook *** 14:30 US/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (DBRS), ESM (DBRS), Finnland (Fitch und Moody's), Moldawien (Moody's), Niederlande (DBRS), Slowakei (S&P), Tschechien (Fitch) S O N N T A G, 28. Juli 2019 18:30 DE/ARD, Sommerinterview mit der Grünen-Vorsitzenden Baerbock, Berlin 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit der Linken-Vorsitzenden Kipping, Berlin ===

