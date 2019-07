Rubean AG: Kapitalerhöhung bereits in einer ersten Tranche gezeichnet DGAP-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung Rubean AG: Kapitalerhöhung bereits in einer ersten Tranche gezeichnet 12.07.2019 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) No 596/2014 Rubean AG: Kapitalerhöhung bereits in einer ersten Tranche gezeichnet München, den 12. Juli 2019. Die Rubean AG (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) hat beschlossen, die am 4. Juli 2019 in einer Adhoc-Mitteilung der Gesellschaft angekündigte Barkapitalerhöhung zunächst in Höhe von 74.000 Euro und den darüber hinausgehenden Teil zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Die 74 000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien wurden bereits vom Hauptaktionär zum Ausgabebetrag von 5,00 Euro je Aktie gezeichnet, der sie unmittelbar im Anschluss vereinbarungsgemäß zum selben Preis an vorausgewählte Investoren weiterveräußert hat. Der Gesellschaft sind dadurch 0,37 Mio. Euro liquide Mittel zugeflossen, die sie für das erwartete Wachstum investieren wird. Die Rubean AG hatte bekannt gegeben, dass ein Hauptvertrag zwischen dem Partnerunternehmen der Rubean AG und einer deutschen Finanzgruppe abgeschlossen wurde. Dadurch erwartet der Vorstand mittelfristig eine hohe Nachfrage für die von der Rubean AG entwickelte und bereits zum Patent angemeldete Sicherheitssoftware, die im Bereich Mobile Payment eingesetzt wird. Der Vorstand Über Rubean Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Österreich. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 presse@german-communications.com 12.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 840697 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 840697 12.07.2019 CET/CEST ISIN DE0005120802 AXC0147 2019-07-12/15:12