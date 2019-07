Das wichtigste Wirtschaftsereignis der Woche war zweifelsohne die Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Nach dessen Ausführungen sah es noch deutlicher nach bald sinkenden US-Zinsen aus als davor. Auch der US-Dollar geriet ein wenig unter Druck. Angesichts einer sich abflachenden Konjunktur und des im kommenden Jahr anstehenden US-Wahlkampfes kam die Ankündigung allerdings nicht ganz unerwartet, weshalb sich die Marktreaktionen letztlich in Grenzen hielten. Ordentlich unter Druck sind dagegen weiter die deutschen Autobauer: Vorwürfe aus den USA, Abgasskandale, schärfere Regulierungen und eine "Fridays for Future"-Jugend, die die Politik in Sachen Klimaschutz vor sich her treibt. Da scheint die berühmte Flucht nach vorne eine probate ...

