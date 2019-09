Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Für die Mitglieder des Offenmarktkomitees (FOMC) der FED dürften die heute anstehenden Inflationsdaten in den USA noch einmal Erkenntnisse für die Zinsentscheidung am kommenden Mittwoch liefern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nachdem die Inflationsrate im Juli noch auf 1,8% geklettert sei, würden die Analysten im August aufgrund sinkender Benzinpreise wieder mit einem Rückgang auf 1,7% rechnen. Demgegenüber dürfte die um volatilere Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel bereinigte Kernrate den dritten Monat in Folge ansteigen und mit 2,3% in die Nähe der zyklischen Hochstände bewegen. ...

